Vuelca tráiler en puente La Concordia donde explotó la pipa hace medio año

Ciudad de México. Un tráiler volcó en el puente de La Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, sin que se reporten personas lesionadas, lo que obligó al cierre de la circulación para las maniobras de retiro de la unidad.

La pesada unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo, lo que generó complicaciones viales en la zona.



El accidente ocurrió en el mismo punto donde hace seis meses, volcó una pipa de gas que dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas.