Vuelca grúa de 30 toneladas durante maniobras en Teófilo Borunda

Una grúa de pluma con capacidad de 30 toneladas volcó la tarde de este miércoles mientras realizaba maniobras de descarga de varilla en la vialidad Teófilo Borunda sur, frente al Parque Acueducto, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se encontraba descargando material para la construcción de un puente o gaza de incorporación hacia el Periférico de la Juventud, cuando al efectuar maniobras se ladeó y terminó volcada sobre su costado izquierdo. La pesada maquinaria quedó en una posición de riesgo, a punto de caer al interior del río Chuviscar, con una altura aproximada de 30 metros.

En el lugar, personal de la obra evitó proporcionar información sobre lo ocurrido, así como sobre el estado de salud del operador de la grúa. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial por parte de las autoridades correspondientes.