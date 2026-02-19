Vuelca camioneta en Tomás Valles; conductor resulta con lesiones leves

La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida Tomás Valles y Paseos Vistas del Sol, donde una camioneta terminó volcada tras impactarse contra un muro.

De acuerdo con los primeros reportes, un joven que conducía una Jeep Cherokee perdió el control del volante por causas aún no precisadas, lo que provocó que la unidad se proyectara contra una estructura fija y posteriormente quedara sobre su toldo.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentó lesiones menores que no ameritaron traslado hospitalario. Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar nota del percance y realizar el peritaje correspondiente, mientras que los daños materiales fueron estimados como cuantiosos.