Bad Bunny lanza iniciativa para impulsar el talento de jóvenes puertorriqueños

Bad Bunny, a través de la Fundación Good Bunny, anunció la edición 2026 del campamento Un Verano Contigo, un programa que reunirá a 270 jóvenes puertorriqueños en una experiencia formativa centrada en la música, el arte, la moda, el deporte y el bienestar emocional, lo que deja ver el “lado bueno” de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Conejo, quien enfrenta actualmente de una demanda millonaria por parte de una exnovia.

‘Un Verano Contigo’, el lado bueno de Bad Bunny

Las actividades del campamento Un Verano Contigo, impulsado por Bad Bunny, se realizarán en la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao, iLe, Andrea Cruz y Wiso Rivera, además de especialistas de distintas disciplinas que impartirán talleres y mentorías.

“Este julio, la creatividad llega más alto que nunca. En Un Verano Contigo 2026, los participantes explorarán nuevas técnicas, experimentarán con distintos medios y conocerán en persona el trabajo de artistas y profesionales de las industrias creativas. Por tres semanas, se exponen a descubrir las múltiples oportunidades que existen para desarrollarse dentro de las industrias creativas”, se lee en las redes sociales de la fundación.

José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny, explicó que el propósito del proyecto es acercar a los participantes a herramientas, experiencias y personas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional.

“Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo”, señaló.

Música, arte, moda y salud mental, ejes del campamento de Bad Bunny para jóvenes puertorriqueños

El programa de música incluirá formación desde niveles básicos hasta producción musical digital, composición y desarrollo de proyectos propios, además de mentorías impartidas por artistas invitados.

Como parte de las actividades, la cantante iLe ofrecerá un conversatorio sobre creatividad y su trayectoria profesional.

En el área artística se impartirán más de 20 talleres enfocados en distintas disciplinas y en procesos de profesionalización para quienes buscan desarrollar una carrera creativa.

La sección de moda estará dirigida por la diseñadora Nasheli Juliana Ortiz e incluirá proyectos relacionados con creatividad e identidad visual, además de talleres realizados en colaboración con Maybelline y Calvin Klein.

El campamento también ofrecerá clínicas de pádel, actividades deportivas y encuentros con atletas invitados.

“¡Tres semanas de acción y deportes por todo lo alto! Este verano, los participantes del Programa de Deportes fortalecerán sus destrezas físicas y personales mediante clínicas, retos deportivos y experiencias junto a atletas y profesionales invitados, promoviendo el liderazgo, el trabajo en equipo y el bienestar integral”, explica la fundación en sus redes.

A ello se suma un programa de bienestar psicoemocional desarrollado junto con especialistas de la Universidad Albizu, enfocado en salud mental y desarrollo personal.

Todos los participantes recibirán de manera gratuita materiales de trabajo, uniformes y alimentación durante el desarrollo del programa.

La Fundación Good Bunny apuesta por la juventud

La Fundación Good Bunny fue creada por Bad Bunny en 2018 con el objetivo de ampliar las oportunidades para niños y jóvenes de escasos recursos en Puerto Rico mediante programas relacionados con la música, el arte y el deporte.

Además del campamento Un Verano Contigo, la organización desarrolla clínicas deportivas y la iniciativa navideña Bonita Tradición, con la que entrega regalos a menores de distintas comunidades de la isla.

Con información de Agencia México