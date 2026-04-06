Volcadura en el Lombardo Toledano deja cuatro lesionados, entre ellos un menor

Un accidente tipo salida de camino con volcadura se registró sobre el periférico Periférico Lombardo Toledano, a la altura del entronque al Cereso, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo Dodge Neón color verde circulaba de norte a sur cuando perdió el control de la unidad, salió del camino hacia una cuneta, volcó y posteriormente regresó a su posición original, impactándose contra un poste de luminaria.

En el automóvil viajaban tres adultos y un menor de edad, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.