Volcadura deja daños materiales cerca de la entrada a San Guillermo

Una volcadura con saldo de daños materiales se registró a aproximadamente 300 metros de la entrada a San Guillermo, a escasos metros de la carretera que conduce a Delicias.

El accidente involucró un vehículo Kia Óptima color gris, modelo atrasado, cuyo conductor circulaba en sentido de sur a norte cuando perdió el control del volante, impactó contra una luminaria —la cual estuvo a punto de ser derribada— y posteriormente volcó, quedando el automóvil en el carril contrario.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de recabar la información correspondiente y elaborar el croquis para deslindar responsabilidades y determinar las causas del percance. No se reportaron personas lesionadas.