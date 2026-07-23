Vinculada a proceso por robo a Bodega Aurrerá en Meoqui

• Presuntamente se apoderó de 113 artículos de higiene y alimentos

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Andrea R. T., por el delito de robo a local comercial.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de la imputada, ante el Juez de Control Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 367/2026.

En la investigación ministerial se estableció que el 28 de marzo del año en curso, Andrea R. T., se apoderó de 113 artículos, entre alimentos y de higiene personal, de la sucursal de Bodega Aurrerá, ubicada en la calle Juan Aldama, en la colonia centro en la ciudad de Meoqui.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió la situación jurídica de la imputada, otorgándole el beneficio de la suspensión condicional del proceso, bajo la condición de no acercarse a la moral víctima.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).