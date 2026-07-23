Aseguró FGE arsenal y detienen a pareja en domicilio de Juárez

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de homicidio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, aseguraron armas de fuego, chalecos antibalas y cargadores, durante el cateo a un domicilio de la colonia Tierra Nueva en Ciudad Juárez.

Al interior de la vivienda marcada con el numeró 1536 de la calle Puerto Dover, fueron detenidos quienes se identificaron como, Daniela Alessandra Z. E. y José Raymundo M. R., este último contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

La orden de cateo otorgada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se ejecutó con la colaboración de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

En el lugar, se aseguró:

– 08 Armas cortas con sus respectivos cargadores abastecidos.

– 06 Armas largas.

– 04 Chalecos balísticos.

– 01 Bolsa con 150 cartuchos de arma larga.

– 01 Bolsa con 45 cartuchos de arma corta.

– Diversa papelería relacionada a integrantes de un grupo delictivo

Los detenidos de 26 años de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).