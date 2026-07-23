Vinculado a proceso por desaparición de masculino en colonia Juan Güereca

– La víctima fue localizada sin vida en Las Curvas del Perico; hay otros dos coimputados

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Carlos Javier P. R., al acreditarse su probable responsabilidad por el delito de desaparición forzada de personas agravado, cometido por particulares.

Con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Púbico de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 443/2026, resolvió

la situación jurídica del imputado.

Es investigado por la desaparición forzada de la víctima de iniciales E. A. P. R., quien, el 14 de enero de 2026, fue sustraído de su domicilio en la calle Cobaltita, de la colonia Juan Güereca de la ciudad de Chihuahua.

La víctima fue localizada sin vida el 5 de marzo de 2026, en el lugar conocido como Las Curvas del Perico, amarrada de las manos y con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

El imputado Carlos Javier P. R. fue capturado el 16 de julio del año en curso, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la FDZC que le cumplimentaron una orden de aprehensión por los citados hechos, en la calle Arcos de Terragona, de la colonia Los Arcos, en la ciudad de Chihuahua.

Gracias al trabajo de investigación de esta representación social se logra dar con los probables responsables de los delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas, de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).