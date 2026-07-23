Imparten plática a personal de CEJUM, FDZO y CAVIM sobre personas trans y derechos humanos

Personal del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente (FDZO y del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIM), acudió a la plática “Las personas trans, exigimos justicia no privilegios, desde una perspectiva de derechos humanos”.

La plática fue impartida por Mayte Regina Gardea González, activista trans y promotora de los derechos humanos.

Asistieron 35 servidores públicos de las citadas instancias, quienes fortalecieron sus conocimientos sobre la atención con perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.

Durante la ponencia se abordaron temas relacionados con los derechos de las personas trans, los retos que enfrentan para acceder a la justicia y a los servicios públicos, así como la importancia de brindar una atención libre de discriminación, estigmas y prejuicios, privilegiando, el trato digno, el respeto a la identidad de género y la igualdad de derechos.

Esta actividad tuvo como objetivo, fortalecer las competencias del personal para ofrecer una atención integral, incluyente y con enfoque de derechos humanos, promoviendo la sensibilización y la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

Garantizar el acceso efectivo a la justicia y una atención especializada y respetuosa para todas las personas usuarias que acuden en busca de los servicios que ofrecen las instituciones participantes, tema de suma importancia para las y los servidores públicos, ya que permite brindar una atención con perspectiva de género, respetando los derechos humanos.

El Centro de Justicia Para Las Mujeres de ciudad Cuauhtémoc reitera su compromiso institucional y agradece la participación del Centro de Atención a la Violencia Contra las Mujeres (CAVIM) Y a la Fiscalía General Zona Occidente, por su compromiso en la constantes capacitaciones y sensibilización de su personal.