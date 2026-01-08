Volcadura de camión deja un muerto y un lesionado en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua

La noche de este jueves se registró un accidente carretero en el kilómetro 51 de la vía Cuauhtémoc–Chihuahua, donde un camión tipo torton, de plataforma y con logotipos del Gobierno del Estado, salió del camino y volcó, dejando como saldo una persona fallecida y otra lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transportaba carga de papa cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control y el vehículo terminó fuera de la carpeta asfáltica. En el percance viajaban dos tripulantes; uno de ellos murió prensado entre los restos del camión, mientras que el segundo resultó con lesiones de consideración.

Al lugar acudieron unidades de Rescate Urbano de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado a un hospital de la capital para su valoración médica. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para prevenir otro accidente y facilitar las labores de auxilio.

Se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.