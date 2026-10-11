Volaris cancela vuelos a Colima, Tepic y Puerto Vallarta por huracán Simón

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy 11 de octubre de 2026, que por el huracán Simón hay lluvias en Jalisco y Colima, lo que ha llevado a la cancelación de algunos vuelos.

Volaris informó que las operaciones para el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, los vuelos rumbo a Colima, Tepic y Puerto Vallarta quedan cancelados.

Vuelos a Colima, Tepic y Puerto Vallarta son cancelados por el huracán Simón

La presencia del huracán Simón categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, está dejando lluvias extraordinarias en Jalisco y torrenciales en Colima, lo que ha llevado a la cancelación de algunos vuelos.

Información directa desde Volaris apunta que las operaciones del 11 de octubre y el 12 de octubre serán suspendidas por el huracán Simón, específicamente en vuelos desde y hacia Puerto Vallarta, Tepic y Colima.

Asimismo, se detalló que los vuelos serán restablecidos en la tarde noche del 11 de octubre. Sin embargo, será progresivamente según el clima lo permita.

La presencia del huracán Simón en el Océano Pacífico ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua en coordinación del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, a mantener vigilancia en:

Punta San Telmo

Michoacán

El Roblito

Nayarit

Islas Marías

Asimismo, el gobierno de México recuerda a los habitantes de los estados en donde el huracán Simón está teniendo presencia a mantenerse atentos a los anuncios de Protección Civil.