Asegura Policía Rural de la SSPE un vehículo con reporte de robo y 10 kilos de presunta droga en Bocoyna

Elementos de la Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguraron un vehículo Dodge RAM que transportaba al menos 10 kilos de presunta droga, en el poblado de San Juanito, municipio de Bocoyna.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, durante recorridos de vigilancia y disuasión del delito, cuando el personal observó una camioneta en aparente estado de abandono, con las puertas abiertas y el motor encendido.

Ante la situación, los elementos se aproximaron para realizar la inspección correspondiente, localizando al interior 2 bolsas con diversos envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana.

De manera inmediata se desplegó un operativo en la zona para la localización de los posibles responsables. Además, tras consultar el estatus del vehículo en la Plataforma Centinela, se confirmó que contaba con reporte de robo en los Estados Unidos.

Derivado de lo anterior, se realizó el aseguramiento formal del vehículo y de 388 envoltorios individuales con un peso aproximado de 10 kilogramos, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, destacó la importancia de mantener los despliegues permanentes y dar continuidad a la estrategia de seguridad Centinela, con el objetivo de retirar de las calles la mayor cantidad de droga posible y evitar que se vulnere la tranquilidad de las familias chihuahuenses.