Vinculan a proceso penal a probable responsable de feminicidio en Ciudad Juárez

La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo una vinculación a proceso en contra de Óscar Axel Z. G. , a quien se le atribuye su posible participación en el delito de feminicidio agravado, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron el mandato judicial en colaboración con las Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el cruce de las calles Aurora Escobar de Alcázar y Cuirarte, de la colonia Olivia Espinoza.

De acuerdo con las indagatorias del agente del Ministerio Público, se le atribuye la muerte violenta de su víctima de iniciales E. G. B., en hechos registrados la tarde del 13 de junio del año 2025, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia Olivia Espinoza, lugar en donde el imputado le causó diversas heridas con un arma blanca, siendo la causa de muerte traumatismo craneoencefálico.

Posteriormente, Óscar Axel Z. G., depositó el cuerpo de su víctima en el cruce de las calles Guillermina Valdez Villalba y Aurora Escobar de Alcázar, de la colonia Olivia Espinoza, para después prenderle fuego.

El imputado enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).