Corriente en chorro y circulación ciclónica mantendrán nublados parciales y vientos; máxima será de 27°C en Chihuahua capital

Este martes, una circulación ciclónica en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente, centro y noreste de la República Mexicana, en interacción con línea seca y canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de México.

Se espera nubosidad variable y precipitaciones con lapsos moderados a fuertes en las regiones de Casas Grandes, Cuauhtémoc, Madera y municipios de la Sierra Tarahumara, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Además, se prevén rachas superiores a los 60 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Madera, con posibles tormentas de polvo en sectores de las regiones centro y sur, lo que reduciría la visibilidad en tramos carreteros.

El miércoles 1 de abril, la aproximación de un nuevo frente frío al extremo noroeste del país generará vientos de entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera y la capital del estado.

Dichas condiciones podrían ocasionar tolvaneras severas en las vías de Ahumada-Juárez, Juárez-Janos y Buenaventura-Janos.