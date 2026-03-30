Atenderá Control Interno denuncia por robo: Fiscal Occidente

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que la madrugada de este lunes 30 de marzo se inició una carpeta de investigación por los delitos de robo, daños y lesiones.

Dijo que al señalarse en la denuncia que en los hechos delictivos podría estar involucrado personal de investigación de esta institución, se dio vista al Órgano de Control Interno para que se efectúen las indagatorias.

La denuncia establece que la noche del domingo 29 de marzo, hombres armados ingresaron a un domicilio de la calle Hidalgo y 16, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde pidieron a las personas que ahí se encontraban que se tiraran al suelo y los despojaron de sus pertenencias.

En la denuncia se señala que además de sufrir agresiones, a las víctimas les quitaron sus teléfonos celulares, uno de los cuales fue rastreado a través de una aplicación en la cual aparece que la persona que lo tiene se encuentra en Fiscalía.