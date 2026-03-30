Participa AEI en concurso de botargas para recaudar alimento de mascotas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, participaron en la 3ra carrera de mascotas y botargas, denominada “Una expresión de color”.

Actividad organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal de la presidencia Municipal de Ciudad Juárez, con el objetivo de recaudar tres toneladas de alimento para apoyar a refugios del banco de alimentos para mascotas.

Los participantes se dieron cita ayer a las 8:00 de la mañana, en el Instituto Municipal de la Juventud de Ciudad Juárez, para recorrer junto a sus mascotas, una ruta de tres kilómetros en el área del parque El Chamizal, así como para disfrutar la divertida carrera de botargas.

El evento familiar, concluyó con un concurso de disfraces y un bazar con negocios locales.