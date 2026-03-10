Vinculan a proceso al primer detenido por cuerpos encontrados en fosas de “El Willy”

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que en días pasados se logró la vinculación a proceso de la primera persona que se relaciona con los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de “El Willy”.

Expresó que el Ministerio Público le formuló cargos por la desaparición de dos personas que fueron encontradas en dichas fosas y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Fue en diciembre de 2024 cuando se localizaron diversas fosas clandestinas en la región de “El Willy”, municipio de Casas Grandes, con restos de 89 personas.

César Jáuregui adelantó que es el primer sujeto que se vincula con las fosas de “El Willy” de muchos que se empezarán a judicializar.