Vinculan a proceso a sujeto que quemó vivos a dos perritos en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Salvador G. M., por el delito en contra de animales de compañía por actos de maltrato, ocurrido el 29 de enero de 2026, en la colonia Morelos, en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Paz, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado por los hechos cometidos a dos caninos mestizos, macho y hembra, de entre tres y cuatro meses de edad.

La investigación ministerial establece que el imputado lanzó vivos a los cachorros hacia un colchón al previamente le había prendido fuego, ocasionándoles la muerte, hechos por lo que fue detenido en los términos de la flagrancia por policías municipales.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la su situación jurídica del imputado y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe destacar, que, en enero de 2026, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la citada unidad de investigación, ejecutaron cinco órdenes de cateo en seguimiento a indagatorias por delitos cometidos en contra de animales de compañía, acciones en las que aseguraron 30 caninos de diferentes razas, seis felinos y seis aves, mismos que quedaron bajo el resguardo der la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).