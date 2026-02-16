Vinculan a proceso a presunto operador de “Los Salazar” y a 29 detenidos más en Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo a través de un comunicado la vinculación a proceso de 30 personas entre ellas el líder de una célula delictiva denominada “Los Salazar”, por su posible participación en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con el comunicado, después de que el Ministerio Público Federal aportara las pruebas necesarias, un juez determinó este procedimiento para 10 personas —seis mujeres y cuatro hombres— por su presunta participación en el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta.

María Camila “N”, María Fernanda “N”, Lorena “N”, Mariana “N”, Mónica “N”, Saraí “N”, Jaiser “N”, Miguel “N”, Noé “N” y Néstor “N” fueron los procesados únicamente por ese delito.

Los imputados por ambos delitos son David Silvestre “N”, Javier “N”, Samanta “N”, Camilo “N”, Eréndira “N”, Bryan “N”, Carlos “N”, Jesús “N”, José Miguel “N”, José Adán “N”, Luis Carlos “N”, José Alfredo “N”, Lucía “N”, Kenet “N”, David Nicolás “N”, José Ángel “N”, Gerardo “N”, Oskar “N” y Juan “N”.

Y Luis Gustavo “N” quien tras su detención fue identificado por las autoridades como el líder de una célula delictiva de “Los Salazar” y operador de los “Beltrán Leyva”.

Las autoridades detallaron que “Los Salazar” es una célula criminal dedicada a la venta de drogas, extorsión y el reclutamiento, disputa del control territorial, rutas de trasiego, homicidios, y tráfico de armas.

De acuerdo con la fiscalía, los arrestos fueron ejecutados por el cateo simultáneo de 12 inmuebles en el municipio de Querétaro, en el estado homónimo.

Asimismo, esa acción fue realizada el viernes 6 de febrero y fue llevada a cabo por un grupo de seguridad interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

“Se aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134.8 gramos de metanfetamina, 1.1 kilogramos de cocaína, 3.76 kilogramos de marihuana, numerario, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos”, señalaron las autoridades.

Finalmente, la FGR mencionó que a los hombres ahora procesados se les fijó la medida preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 17, en Michoacán.

Y para las mujeres en el Centro Penitenciario “Mil Cumbres” en Charo, Michoacán.