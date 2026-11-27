El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, participó en la “Feria Universitaria para una Vida Libre de Violencia”, organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el marco de las actividades del movimiento 25N, en la ciudad de Cuauhtémoc.

A fin de acercar a la comunidad estudiantil los servicios de atención, orientación y acompañamiento que se brindan en la dependencia, se instaló un módulo informativo durante el evento en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial.

Se proporcionó información a las y los estudiantes sobre los servicios institucionales, así como orientación acerca de los mecanismos de atención y apoyo disponibles para las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

Esta participación contribuyó a fortalecer la vinculación institucional con la comunidad educativa, promover el conocimiento de los servicios especializados y sensibilizar a las y los estudiantes sobre la importancia de la prevención y atención de las violencias, favoreciendo así la construcción de entornos seguros.