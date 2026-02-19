Vinculan a proceso a imputado por secuestro y homicidio de un menor de edad

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Yahir Armando M. L., por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio en perjuicio de un adolescente de 16 años de edad.

Durante la continuación de la audiencia inicial, esta representación social expuso datos de prueba que relacionan al imputado con los hechos registrados el 30 de enero de este año.

La investigación ministerial establece que, Yahir Armando M. L., junto con diversas personas, abordaron a la víctima, a quien mediante agresiones físicas la subieron en una camioneta y posteriormente la privaron de la vida con disparos de arma de fuego, abandonado su cuerpo en las calles Hermenegildo Luna y Puerto Dunquerque, de la colonia Águilas de Zaragoza.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron al imputado el jueves 12 de febrero, con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en la calle Hacienda de Aviña de la colonia Sierra Vista, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida de prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe hacer mención que, el primer implicado en este hecho, de nombre Luis Carlos T. P., ya se encuentra vinculado a proceso .

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).