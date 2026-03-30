Preparan propuesta para nueva ruta Bowí en El Reliz, 22 mil familias habitan la zona

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que ya existen posibilidades de elaborar una propuesta que luego se convierta en un documento de carácter técnico para una segunda ruta troncal en la ciudad de Chihuahua.

Luego de realizar un recorrido en una unidad del Bowí con vecinos de la zona de El Reliz, De la Peña Grajeda mencionó que dicho ejercicio les permitió tomar información de posibles estaciones de autobús, flujos de pasajeros y horarios más complicados.

El secretario destacó que son alrededor de 22 mil familias en la zona las que requieren de transporte público todos los días, así como las que arriban a las zonas comerciales por cuestiones laborales.

“Recabamos cierta información que nos va a permitir ir elaborando una propuesta, que luego podrá convertirse en un documento ya de carácter técnico donde empecemos a medir flujos de pasajeros, horarios más complicados y obviamente visualizando la ruta que sea lo más efectiva para la gente que demanda el servicio en la zona”.