Vinculan a proceso a imputado por expedición de permisos falsos para venta de bebidas embriagante

Se ostentaba como gestor de Gobernación

La Unidad de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Guerrero Arturo M. P., por los delitos de fraude y falsificación de documentos.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 793/2025, el agente del Ministerio Público, acreditó la probable responsabilidad del imputado por los siguientes hechos:

Se ostentó como gestor de Gobernación y ofreció tramitarle permiso para la venta de alcohol a la víctima, quien, le entregó en el municipio de Rosales; primero la cantidad de 110 mil pesos, posteriormente, el 30 de octubre del 2021, 50 mil pesos, luego, el 11 de enero de 2022, otros 50 mil pesos y el 12 de marzo de 2022, la cantidad de 35 mil pesos.

Cantidades en efectivo que recibió Guerrero Arturo M. P., como pago del supuesto permiso para la venta de alcohol en el establecimiento comercial de la víctima ubicado en el municipio de Rosales,

A través de las investigaciones ministeriales se pudo establecer que Guerrero Arturo M. P., de manera dolosa y por medio del engaño le entregaba permisos provisionales falsos a la víctima, quien, en octubre del 2023, se dio cuenta que los permisos eran falsos y que no había ningún tramite a su favor o de su local para la venta de alcohol, situación que le causó un detrimento patrimonial por la cantidad de 245 mil pesos.

El Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).