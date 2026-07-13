Vinculan a proceso a funeraria Protecto Deco por fraude relacionado con el crematorio “Plenitud”

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de la moral denominada Sistema a Futuro Premiere S. A. de C. V., conocida como la Funeraria Protecto Deco, por el delito de fraude, cometido en Ciudad Juárez.

Por medio de datos de prueba y una argumentación jurídica razonable, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, acreditó la probable responsabilidad de la moral representada por Dalila G. H. y/o Fernando Q. O.

Las investigaciones ministeriales establecen que las víctimas solicitaron el servicio funerario a la empresa Protecto Deco, y recibieron las cenizas del cuerpo cremado de su familiar, sin embargo, posteriormente en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se les notificó que el cuerpo de su familiar se encontró en las instalaciones del crematorio “Plenitud”,

Demostrándose, que a través del engaño se hizo un lucro indebido consistente en el delito de fraude que causo un detrimento patrimonial a las víctimas.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.