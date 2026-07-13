Critican la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Invitados revelan momentos incómodos y ‘de mal gusto’

Aunque fue uno de los eventos sociales más esperados del año, testimonios de invitados revelan que la celebración estuvo marcada por situaciones inesperadas y ‘de mal gusto’.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue ocupando titulares. A una semana del exclusivo evento, Daily Mail publicó un reportaje con los testimonios de varios invitados, quienes revelaron algunos momentos que, según su versión, fueron incómodos y de mal gusto.

La ceremonia de la boda de Taylor Swift fue muy larga

De acuerdo con el medio británico, la cantante pagó alrededor de 20 millones de dólares para transformar durante dos noches el Madison Square Garden de Nueva York en un escenario de fantasía, con árboles de tamaño real, cortinas etéreas y una estructura inspirada en un castillo para celebrar su boda con la estrella de la NFL, Travis Kelce.

Sin embargo, algunas de las personas consultadas por Daily Mail aseguraron que la experiencia no fue tan impecable como esperaban. Según uno de los invitados entrevistados por el medio, la ceremonia se alargó más de lo previsto.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

“La ceremonia fue realmente larga”, aseguró la fuente, quien añadió que los votos matrimoniales de Taylor y Travis duraron “alrededor de 20 minutos” cada uno.

Durante la cena de ensayo, celebrada un día antes, también habría ocurrido uno de los momentos más comentados de la boda. Según el reportaje, la actriz Lena Dunham sorprendió a los cerca de 100 asistentes con un discurso en el que afirmó: “El futbol americano no es más que hombres heterosexuales recreando pornografía gay”.

El buffet y largas filas en la boda de Taylor Swift

Uno de los aspectos que más comentarios habría generado entre los invitados fue la comida. Aunque Daily Mail señala que la pareja reunió platillos de algunos de sus restaurantes favoritos de Nueva York y montó distintos puestos gastronómicos, invitados aseguraron que el formato tipo buffet no convenció a todos.

“No podía creer que hubiera un buffet en la boda del año”, comentó uno de los invitados. “Me pareció una decisión bastante de mal gusto… había celebridades de primer nivel haciendo fila para servirse. No era lo que esperaba”.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

Otro de los asistentes aseguró que el principal problema fue la cantidad de personas convocadas. “No había dónde comer. Había muchísima gente. Mil personas intentando comer al mismo tiempo. La fila era enorme y muy desorganizada… había tanta gente que nadie podía comer al mismo tiempo”.

Otra fuente describió el mobiliario como “peculiar”, pues había “mesas altas sin sillas”, aunque también reconoció que finalmente sí había suficientes lugares para todos.

La rifa que dividió opiniones en la boda de Taylor Swift

Uno de los momentos más comentados de la recepción, según Daily Mail, fue una rifa organizada por los propios novios.

De acuerdo con el reportaje, Taylor Swift y Travis Kelce pasaron una hora a regalando artículos de lujo, entre ellos bolsas Chanel, relojes Cartier y un oche Chevrolet Chevelle de la década de 1970.

Para algunos asistentes, la dinámica fue divertida; para otros, resultó desconcertante. “Fue realmente extraño”, aseguró una fuente al medio británico. “Justo después de la ceremonia, Taylor y Travis hicieron una rifa y durante una hora estuvieron regalando artículos de lujo. Todos se sintieron incómodos”.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

La misma persona añadió: “Parecía un encuentro con fans en un circo. Todos pensábamos: ‘¿Por qué están regalando bolsas Chanel como si fuéramos fans pobres?’. Fue bastante humillante”.

En contraste, otro invitado calificó la dinámica como “divertida”, aunque reconoció que probablemente su opinión era esa porque había ganado una bolsa Chanel. También señaló que muchas de las celebridades presentes “prefirieron no participar”.

¿Una boda… o un evento de networking?

El medio británico apunta a que varios invitados ni siquiera conocían personalmente a los recién casados.

“La verdad es que no los conocemos. Nos sorprendió recibir el mensaje invitándonos”, aseguró una fuente. “Todo fue muy extraño; parecía más un evento corporativo de beneficencia”.

Incluso, un asistente afirmó que Taylor aprovechó la celebración para presentar a Travis con importantes figuras de Hollywood.

“Taylor y Travis no dejaron de recorrer el salón. Ella se encargó de presentarlo a todas las personas influyentes presentes, especialmente a Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt, Adam Sandler y Tom Cruise, todos ellos personas que podrían ayudarlo a conseguir papeles en Hollywood porque quiere convertirse en un gran actor cuando se retire del futbol americano”.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

La fuente concluyó: “Parecía un evento de networking para impulsar la carrera de Travis en Hollywood”.

Resguardados siempre por elementos de seguridad

De acuerdo con otra fuente consultada por Daily Mail, algunos amigos cercanos intentaron acercarse a felicitar a los recién casados, pero aseguraron haber sido detenidos por integrantes del círculo íntimo de la cantante y su seguridad.

El reportaje señala que varias amigas de Taylor permanecieron muy cerca de ella durante toda la recepción, impidiendo que algunos invitados pudieran acercarse.

No obstante, otra fuente ofreció una versión distinta y aseguró que tanto Swift como Kelce recorrieron constantemente el salón para saludar personalmente a familiares y amigos.

Las polémicas de la boda de Taylor Swift (Getty Images/Instagram)

Los novios, felices con el resultado

Pese a las opiniones divididas de algunos asistentes, el periódico asegura que Taylor Swift y Travis Kelce terminaron satisfechos con la celebración.

“Estaban felices”, dijo una fuente cercana. “Realmente se aman”.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han respondido públicamente a las versiones publicadas por el medio británico. De acuerdo con Daily Mail, sus representantes fueron contactados para solicitar comentarios, pero no habían emitido una postura al cierre de la publicación.