Resuelven situación jurídica de imputado por robo agravado a local comercial

También enfrentará proceso penal por el delito de variación del nombre

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Rubén Alexis V. M., por el delito de robo agravado presuntamente cometido a un OXXO, en la colonia Punta Oriente.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2053/2026.

De acuerdo con la indagatoria ministerial, el 10 de julio de 2026, Rubén Alexis V. M., ingresó a una tienda de conveniencia OXXO, ubicada en la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua, y amenazó a un empleado y a un cliente, para apoderarse de 860 pesos en efectivo.

Hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada.

Aunque la investigación corroboró que su nombre es Rubén Alexis V. M., durante su captura y proceso de detención, se identificó con el nombre Jesús Alexis C. M., motivo por el cual también le fue imputado el delito de variación del nombre.

En la audiencia inicial, celebrada el 12 de julio, se le hizo de su conocimiento los dos ilícitos que se le señalan, y el órgano jurisdiccional resolvió su situación jurídica que deberá llevar bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).