Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas detenidas el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los procesados, identificados por autoridades federales como Andrés “N” y Genaro “N”, permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según reportes, los sujetos son identificados como escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

El juez encargado del caso ordenó dos meses para la investigación complementaria contra los dos presuntos delincuentes.

Delitos imputados y proceso judicial

De acuerdo un comunicado de la FGR, emitido este 1 de marzo, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de los dos detenidos.

Andrés “N” enfrenta cargos por portación de armas de fuego con agravante, portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por su parte, Genaro “N” fue vinculado por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores exclusivos.

Ambos sujetos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y permanecerán internos en el Altiplano durante el plazo de investigación complementaria, que fue fijado en dos meses.

La FGR subrayó que los delitos atribuidos a los imputados están relacionados con la posesión y uso de armamento reservado a las fuerzas armadas, lo que agrava la situación jurídica de los acusados.

Además, durante el comunicado que confirmó la vinculación a proceso, las FGR recalcó que las detenciones fueron realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridad que sufrió la baja de al menos 28 elementos durante las acciones contra el CJNG en jalisco el pasado 22 de febrero.

Reportes previos de Infobae México señalaron que el pasado 24 de febrero, durante la celebración de la primera parte de su audiencia a vinculación, Genaro “N” habría afirmado que él y su acompañante fueron confundidos por elementos de la Guardia Nacional. Además habrían solicitado pruebas de rodizonato de sodio para demostrar que ellos presuntamente no habían accionado armas.

Acta de defunción de “El Mencho” reveló la causa exacta de su muerte

Según reportes previos de Infobae México, el acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, consigna que Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, perdió la vida el pasado 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, como resultado de lesiones graves producidas por impactos de bala.

El documento describe daños severos en la región torácica, abdominal y en las extremidades, derivados de proyectiles de arma de fuego, lo que ocasionó la muerte durante el despliegue encabezados por elementos de la Defensa.

En el acta también figuran datos personales del líder del CJNG, como su origen en Michoacán y la baja definitiva de su CURP en los registros oficiales, tras ser confirmada su identidad mediante pruebas genéticas.

Cifras de elementos asesinados tras el abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

El despliegue federal para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desencadenó una serie de enfrentamientos armados y bloqueos en Jalisco, así como en otras entidades del país.

Las cifras oficiales presentadas por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un día después del abatimiento del líder del CJNG, indican que durante el operativo y en acciones posteriores fueron asesinados 28 elementos federales.

En las primeras acciones contra “El Mencho”, tres integrantes del Ejército que resultaron heridos en la acción perdieron la vida.

Posteriormente, la reacción del grupo criminal tras el operativo provocó 27 ataques contra autoridades en Jalisco, que derivaron en la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio encargado de la seguridad en el penal de Ixtapa, Puerto Vallarta, y un agente de la Fiscalía estatal.

Además, autoridades informaron que 25 elementos de la Guardia Nacional permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave, según el último reporte presentado por Ricardo Trevilla Trejo el pasado viernes 27 de febrero durante la mañanera.