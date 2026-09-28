Vinculan a proceso a “El Chacho” por el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional

Un juez de control vinculó a proceso a Axel Enrique A. A., alias “El Chacho”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Jesús Eduardo Rodríguez Carrillo, elemento de la Guardia Nacional.

La resolución fue obtenida por agentes del ministerio público la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, dentro de la Causa Penal 2362/2026, luego de que la representación social presentara ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con la investigación.

La audiencia fue presidida por la jueza Bertha Lucero Garfio, quien determinó vincular a proceso a Anchondo Acosta por los hechos registrados el 26 de diciembre de 2024, cuando perdió la vida el elemento de la Guardia Nacional.

Vinculan a proceso a “El Chacho” de la linia por homicidio de elemento de la Guardia Nacional

Un juez de control vinculó a proceso a Axel Enrique Anchondo Acosta, alias “El Chacho”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Jesús Eduardo Rodríguez Carrillo, elemento de la Guardia Nacional.

La resolución fue obtenida por agentes del ministerio público la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, dentro de la Causa Penal 2362/2026, luego de que la representación social presentara ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con la investigación.

La audiencia fue presidida por la jueza Bertha Lucero Garfio, quien determinó vincular a proceso a Anchondo Acosta por los hechos registrados el 26 de diciembre de 2024, cuando perdió la vida el elemento de la Guardia Nacional.

“El Chacho” fue capturado durante un operativo desplegado en el municipio de Ojinaga, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron una intervención en el poblado Loma de Juárez, donde se logró la detención de dos personas y el aseguramiento de un arsenal, además de vehículos y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Octavio V. L., de 32 años, presuntamente vinculado al atentado contra la aeronave de la Policía del Estado, donde un elemento resultó herido, y Axel A. A., de 30 años.

De acuerdo con información de inteligencia, Octavio V. L., alias “El tavo” y/o “el 13”, es identificado como uno los presuntos líderes criminales en la zona fronteriza, además de ser buscado por autoridades de los Estados Unidos, donde cuenta con una orden de extradición vigente.

Durante la acción que se realizó la tarde del 21 de septiembre, se aseguraron 11 armas largas de diversos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 mm y.223, un FN SCAR calibre.223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 mm, además de 24 cargadores, 2,920 cartuchos útiles y 4 chalecos balísticos.

Asimismo, se aseguró una camioneta Ford Ranger Raptor color negro, que cuenta con reporte de robo en Estados Unidos, además de una motocicleta sin series de identificación, así como 19 mil 400 dólares estadounidenses en efectivo, dinero con el cual pretendían evadir el arresto.