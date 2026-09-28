Atienden Municipio y Bomberos reportes por lluvias en distintos puntos de la ciudad

El Gobierno Municipal, a través de Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, atendió diversos reportes derivados de las lluvias registradas este lunes alrededor del mediodía en distintos puntos de Chihuahua Capital, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate atendieron servicios relacionados con tres árboles y un poste caídos, entre ellos en la calle Álvarez de Arcila, a la altura del número 1301, así como en el cruce de Manuel Chao y Rosalío Hernández.

Por su parte, Protección Civil Municipal atendió la caída de un árbol en la colonia San Felipe, donde únicamente se registraron daños materiales. Asimismo, recibió el reporte por la caída de un semáforo en la calle Río de Janeiro, también sin personas lesionadas.

Además, se tuvo conocimiento de un árbol con riesgo de caer en las inmediaciones del Hospital Morelos, situación que fue atendida por Protección Civil Estatal.

Protección Civil Municipal se mantiene atenta ante nuevos reportes que pudieran presentarse por las condiciones climatológicas y pide a la ciudadanía extremar precauciones al transitar por la ciudad, evitar acercarse a árboles, postes u otras estructuras que presenten riesgo de caída y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante cualquier situación que represente un riesgo para las personas o sus bienes, se recuerda llamar de inmediato al 9-1-1.