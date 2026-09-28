Lo sentencia a seis años de prisión por violencia familiar

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en contra de Manuel Efrén R.J., por el delito de violencia familiar que cometió en perjuicio de cuatro víctimas.

El agente del Ministerio Público, demostró que el ahora sentenciado ejerció violencia psicológica, física y patrimonial en contra de su esposa e hijos en el año 2024, en un domicilio de la colonia Ampliación Díaz Ordaz, y en el año 2025, en un domicilio de la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 18 de noviembre del 2025, en la colonia La Minita en la ciudad de Chihuahua y ahora, purgará su sentencia en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán.