– También enfrentan cargos por portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército

La Fiscalía General del Estado, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados José Abel C.F. y Erick D.V., por los delitos de narcomenudeo con fines de comercio y portación ilegal de armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Con sólidos datos de prueba, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acreditó la probable responsabilidad de los imputados por hechos ocurridos el 07 de noviembre del presente año en la ciudad de Parral, cuando fueron detenidos en flagrancia tras la cumplimentación de una orden de cateo en un domicilio de la colonia San Uriel.

Durante la diligencia, a los presuntos se les aseguró lo siguiente:

– 110 bolsas de plástico que contenían 55.106 kilogramos de metanfetamina.

– 04 envoltorios de plástico 26.46 gramos de cocaína.

– 01 arma de fuego tipo rifle sin calibre ni matrícula visible.

– 01 carabina sin marca ni calibre visible.

– 01 pistola de utilería.

– 26 cartuchos calibre .223.

– 19 cartuchos calibre 30-30.

– 03 cargadores calibre 9 milímetros desabastecidos

– 02 básculas grameras.

– 01 báscula digital convencional.

– 01 vehículo marca Lincoln, linea MKX, modelo 2016, de color negro.

Con dicho antecedente, el Juez de Control que atendió la causa penal, resolvió vincularlos a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).