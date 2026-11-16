Operativo Buen Fin: registró DSPM 5 robos y 5 personas detenidas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) dio a conocer que derivado del operativo especial de prevención y vigilancia implementado con motivo del Buen Fin 2026, al 15 de noviembre se reportaron 5 robos a negocio, así como 5 personas detenidas.

De los robos 4 ocurrieron sin violencia y uno más con violencia, 3 de ellos en el centro comercial conocido como Fashion Mall.

Asimismo, en seguimiento a los casos de robo, se logró la detención de 3 personas por su presunta participación en robos sin violencia ocurridos al interior de Fashion Mall, así como 2 personas más por el robo cometido con violencia.

Cabe señalar que, en un comunicado previo se dieron a conocer detalles sobre las detenciones por robos en Fashion Mall: En el primer caso, un guardia de seguridad solicitó apoyo a los policías que patrullaban las inmediaciones de la plaza. Al acudir a Lefties, personal de la tienda señaló que Diego Maximiliano C. F., de 21 años, presuntamente salió del local con una chamarra de 499 pesos sin pagar. Los agentes lo detuvieron por presunto robo a comercio sin violencia. En un segundo hecho, personal de Pull&Bear reportó que Leticia S. C., de 22 años, presuntamente salió de la tienda con mercancía sin pagar. Los policías la localizaron afuera del establecimiento y la detuvieron por presunto robo. En el tercer caso, durante un recorrido pedestre al interior de la plaza, el guardia de Bershka solicitó apoyo a los agentes y reportó que Johana Michelle P. G., de 27 años, presuntamente salió de la tienda con una blusa de 599 pesos sin pagar. Los policías la localizaron en el lugar y la detuvieron por presunto robo.