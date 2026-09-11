Vinculan a proceso a detenido por violencia familiar

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Alan Javier S. C., por el delito de violencia familiar con penalidad agravada, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, acreditó la probable responsabilidad del imputado por hechos registrados los días 07 y el 08 de septiembre, dentro de un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Villas del Sur.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado agredió física y psicológicamente a su pareja sentimental y a un adolescente.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, determinó que el imputado enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).