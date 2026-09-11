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Reconoce SSPE trayectoria de operador del 911 tras 19 años de servicio

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, reconoció la trayectoria de Miguel Ángel Baeza Rodríguez, operador de los sistemas de emergencia 9-1-1, quien este viernes formalizó su jubilación tras 19 años de servicio.

Miguel Ángel alcanzó una amplia trayectoria al servicio de la seguridad; formó parte activa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, comisionado para los servicios de emergencia del Estado, donde se distinguió por su profesionalismo, vocación de servicio y compromiso con la atención a la ciudadanía.

La despedida oficial se llevó a cabo en el piso 14 de la Torre Centinela, donde personal del 9-1-1 y el Director de C7-iA, Jorge Muro, le extendieron emotivos mensajes de agradecimiento por su importante labor, destacando su entrega, su calidad humana y el ejemplo que deja para las nuevas generaciones de operadores.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de reconocer a quienes, con su trabajo diario, han contribuido a salvaguardar la vida y la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

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