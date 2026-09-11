Vinculados a proceso por tres robos a casa habitación en la colonia Mármol

Permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso de los imputados César F. M., de 45 años de edad y Roberto F. M., de 39 años de edad, por el delito de robo agravado en número de tres, cometido en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad de los imputados ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2507/2026.

En la investigación ministerial se establece que el 13 de julio de 2026, los imputados ingresaron a un domicilio de la colonia Mármol, en donde causaron daños y sustrajeron una ventana.

También que entre el 17 y el 31 de julio de 2026, ingresaron en diversas ocasiones a otro domicilio de la misma colonia, de donde sustrajeron bienes con un valor aproximado de 47 mil 750 pesos.

Además, que, entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, ingresaron en diversas ocasiones a un tercer domicilio de esa colonia, en donde causaron daños y sustrajeron bienes con un valor aproximado de 46 mil 650 pesos.

Hechos por los que César F. M. y Roberto F. M. fueron detenidos con órdenes de aprehensión y se procedió penalmente en su contra.

El pasado miércoles 10 de septiembre se resolvió su situación jurídica, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos y en llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).