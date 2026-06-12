Vinculado a proceso por violencia familiar cometida en la colonia Santa Rosa

• Mandó mensajes amenazantes y causó daños al domicilio y al vehículo de la víctima

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Edgar Iván L.G., por el delito de violencia familiar.

El Ministerio Público de la FEM, acreditó la probable responsabilidad del imputado en varios hechos de violencia psicológica y patrimonial, amenazas e insultos cometidos a la víctima en noviembre del 2025, marzo del 2026, y en abril y mayo del 2026, en un domicilio de la colonia Santa Rosa, en la ciudad de Chihuahua.

La investigación ministerial, estableció que las manifestaciones de violencia familiar incluyeron envío de mensajes amenazantes, daños a los vidrios de la vivienda y daños a un vehículo, entre otros.

Hechos por los que el imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión el 02 de junio del 2026, en la colonia Santa Rosa en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por la representación social fueron suficientes para que la Juez de control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, resolviera iniciar un proceso en contra del imputado, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número 1.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)