Vinculado a proceso por sustracción y retención de menores de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Camargo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Josar M. G., por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad, cometido en perjuicio de sus tres hijos menores de edad.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos, acreditó la probable responsabilidad de Josar M. G., quien fue denunciado por la madre de los menores de edad, al incumplir con los tiempos en los que tenía que entregárselos, ya que solo lo había autorizado que pasaran unos días de diciembre de 2025, con él.

La detención del imputado fue con una orden de aprehensión que se le cumplimentó en Guadalajara, Jalisco.

El Juez de Control del Distrito Judicial Camargo conocedor de la causa penal 10/2026, resolvió la situación jurídica del imputado y estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)