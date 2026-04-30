Vinculado a proceso por robo a local comercial en la colonia Proletaria y Ampliación

• Con unas tijeras amenazó al propietario de tienda de abarrotes, quien sostenía a su bisnieto en brazos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Raúl Roberto M. R., por el delito de robo agravado cometido en un local comercial de la colonia Proletaria y Ampliación, de la ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1151/2026.

Con base en la carpeta de investigación, se establece que el 23 de abril del año en curso, Roberto M. R., ingresó a una tienda de abarrotes ubicada entre las calles 34 y Juan Escutia, y con unas tijeras amenazó al propietario, quien en ese momento sostenía entre sus brazos a su bisnieto, para cometer el ilícito.

El imputado huyó a bordo de un vehículo marca Chrysler, línea Sebring, de color gris, y fue detenido en el término de la flagrancia por agentes de la Policía Municipal.

Ahora, enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus elementos, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos, que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad no solo física y moral, sino también patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).