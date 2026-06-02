Vinculado a proceso por homicidio de adulto mayor en Uruachi

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, formuló imputación en contra de Uriel R. A., por el delito de homicidio, ilícito por el que fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La representación social, acreditó la probable responsabilidad del imputado en el homicidio cometido a Alfonso Efrén R. R., de 83 años de edad, en hechos registrados el 28 de mayo del 2026, en el por el camino que conduce de Batopilillas a El Santísimo, en el Municipio de Uruachi.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado de 35 años de edad, y la víctima, montaban a caballo y tras una aparente discusión, le disparó con un arma de fuego calibre 9 milímetros, provocándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

El imputado Uriel R. A., fue detenido el día 29 de mayo, en el término de flagrancia al momento que pasaba con un familiar que le dio un raid en un vehículo pick up por un puesto de control instalado en Las Estrellas, municipio de Ocampo.

El Juez conocedor de la causa penal, estableció un plazo de dos meses para que el Ministerio Público de la Fiscalía Zona Occidente lleve a cabo la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).