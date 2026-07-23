Localizan sano y salvo a adolescente con reporte de ausencia en Chihuahua; asegura que se ausentó por decisión propia

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó la localización sana y salva de un adolescente de iniciales A.G.M.L., de 15 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el pasado 17 de junio de 2026 en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la autoridad, la localización fue posible gracias a la aplicación de los protocolos de búsqueda y a las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes y/o Extraviadas.

El menor fue encontrado este jueves en la colonia Vistas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán.

Tras ser presentado ante un agente del Ministerio Público, el adolescente declaró que no fue víctima de ningún delito y que su ausencia ocurrió de manera voluntaria.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de atender de forma inmediata los reportes de ausencia y no localización de personas, con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.