Conductor no alcanza a frenar y destroza su vehículo en la vialidad Sacramento

Un fuerte choque por alcance se registró la tarde de este jueves sobre la vialidad Sacramento, a unos metros del puente de la calle Juan de la Barrera, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una pickup Chevrolet circulaba en sentido sur-norte cuando comenzó a disminuir la velocidad debido a que varios vehículos se encontraban detenidos más adelante en el carril derecho.

Sin embargo, el conductor de un automóvil Kia Optima color blanco, que descendía del puente, presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo, impactando por la parte trasera a la pickup. La fuerza del choque proyectó a la camioneta varios metros hacia adelante.

Tras la colisión, el Kia Optima quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que la pickup sufrió el desprendimiento de la puerta de la cajuela a consecuencia del impacto.

Uno de los conductores presentó una fuerte lesión en la zona cervical. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central para una valoración médica más especializada.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.