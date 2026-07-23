Trump impondrá nuevos aranceles de 10% a 60 países, incluido México, a partir del viernes

El gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles de 10 por ciento, afectivos a partir de este viernes, a un grupo de 60 países, entre ellos México, a los que señala de no tomar acciones suficientes contra el trabajo forzado, informó la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Los aranceles van de un rango de 10 por ciento, como es el caso de México, hasta 12.5 por ciento.

El anuncio fue hecho por el Representante Comercial estadunidense Jameison Greer, quien realiza una visita a México, como parte de las negociaciones del acuerdo comercial T-MEC.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor en cuanto expire una tasa temporal de 10 por ciento. Otros socios comerciales también están incluidos en el nuevo gravamen, incluidos los integrantes de la Unión Europea.

La medida constituye otro esfuerzo de la Casa Blanca por recuperar la visión de campaña de Trump de un arancel casi global, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los gravámenes “recíprocos” de 10 a 50 por ciento que se impusieron el año pasado, en virtud de una ley de emergencia nacional para intentar reducir el déficit comercial.

Trump respondió a ese fallo imponiendo un arancel temporal de 10 por ciento durante 150 días, que expira el viernes, invocando el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una ley destinada a sofocar las crisis de la balanza de pagos.

Entrarán en vigor en el momento que expiran los vigentes

Los nuevos aranceles entrarán en vigor exactamente en el mismo momento en que se extingan los actualmente vigentes.

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump rebatió las sugerencias de que los aranceles por trabajo forzoso —aplicados en virtud de la sección 301 de la ley de 1974— fueran un sustituto directo de los gravámenes que expiran, a pesar de la coincidencia en el tiempo, las tasas similares y la amplia cobertura de casi todas las importaciones estadounidenses.

El funcionario señaló que Washington cuenta con prohibiciones de importación más estrictas para los productos fabricados con trabajo forzoso y las aplica con mayor rigor que cualquier otro país, lo que otorga a sus rivales una ventaja comercial desleal frente a Estados Unidos.