Vinculado a proceso penal por fraude cometido en Parral

• Permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del imputado *Ubaldo Iván F. I.* , por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en noviembre de 2022, el presunto convenció a las víctimas de invertir un millón 447 mil 600 pesos, en un proyecto para comprar mineral y procesarlo en una planta de beneficio.

Asimismo, que, a cambio de dicha inversión, les entregaría diversas ganancias, no obstante, tiempo después los afectados se enteraron que todo había sido un engaño, por lo denunciaron el hecho ante esta representación social que ejerció la acción penal en contra del presunto.

Tras analizar los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público, el Juez de Control que atendió la causa penal resolvió la situación jurídica del imputado, la cual llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con los trabajos y diligencias realizadas por esta representación, se busca, además de sancionar a los infractores, garantizar la procuración de justicia y la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).