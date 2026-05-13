Rehabilita Gobierno del Estado acceso a Estación Morita para fortalecer la conectividad regional

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inicio los trabajos de rehabilitación del acceso a Estación Morita, ubicado en el entronque del kilómetro 23.8 de la carretera Parral–Jiménez.

Esto, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura carretera y brindar traslados más seguros a las familias chihuahuenses.

La intervención contempla trabajos de conservación mediante la aplicación de riego de liga, riego de sello, riego de cubrimiento y señalamiento horizontal con rayas laterales y centrales, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial para quienes transitan por la zona.

El camino tiene una longitud total de 8.4 kilómetros y un ancho de 7 metros, mientras que actualmente se atienden 4.5 kilómetros en tramos parciales para optimizar el estado de la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil de la vía.