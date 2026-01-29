Vinculado a proceso, imputado por actos de violencia familiar en la colonia Vicente Güereca

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Juan José E. S., por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de tres víctimas.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, acreditaron la probable responsabilidad del imputado en actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir psicológica y físicamente a dos menores de edad y una mujer, en un domicilio de la colonia Vicente Güereca, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, Juan José E. S., ingresó sin autorización al domicilio de las víctimas y arrancó las líneas de un tanque de gas.

Hechos por los que fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizó las indagatorias y procedió en su contra.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales