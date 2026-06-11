Vinculada a proceso por violencia familiar cometida a su pareja sentimental

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de la imputada Jessica Celeste R. A., al acreditar su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación ministerial, el 21 de junio de 2023, la imputada discutió con su pareja sentimental, a quien posteriormente golpeó y mordió en repetidas ocasiones.

Tras analizar la información expuesta por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la imputada, a quien le concedió el beneficio de la suspensión condicional, a cambio de no acercarse ni causar actos de molestia al afectado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).