Con la intención de retirar armas de circulación y evitar que terminen involucradas en hechos violentos, el Gobierno Municipal de Chihuahua prepara para diciembre una nueva campaña de canje de armas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El edil capitalino René Chavira, informó que la jornada se contempla para mediados de diciembre, luego de que el tema fuera acordado en la Mesa Regional de Seguridad. Precisó que municipios como Aquiles Serdán y Aldama ya realizaron este ejercicio, por lo que ahora corresponde a la capital sumarse a la estrategia.

Explicó que la dinámica consiste en que las personas lleven sus armas a un punto de recepción, que habitualmente se instala en la Plaza de Armas, donde el armamento es destruido frente al ciudadano, sin realizar preguntas sobre su procedencia. La Sedena cuenta con un tabulador para establecer el valor de cada pieza y el Municipio entrega el pago correspondiente.

Chavira Venzor destacó que el propósito principal es reducir la cantidad de armas en circulación y prevenir situaciones de riesgo, particularmente detonaciones al aire y homicidios. Indicó que únicamente falta definir la fecha exacta y coordinar los últimos detalles con la Sedena para lanzar la convocatoria a la población.