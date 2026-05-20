Aston Villa pone fin a sequía de 30 años sin trofeos al conquistar la Liga Europa

El Aston Villa conquistó este miércoles la primera Liga de Europa de su historia tras derrotar 3-0 al Friburgo en la final disputada en el Tüpras Stadium de Estambul.

Dos goles en la primera mitad de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendia pusieron al Villa con ventaja de 2-0 al descanso. Morgan Rogers añadió el tercero en la segunda mitad .

Fue el primer gran trofeo delos Villanos desde que ganó la Copa de la Liga inglesa en 1996 y su primer título continental desde que levantó la Copa de Europa y luego la Supercopa en 1982 .

Así, el entrenador Unai Emery rompió una sequía de tres décadas y en su palmarés individual amplió su récord con su quinto título en la Liga Europa.

El técnico español ha disfrutado de un éxito notable en el segundo torneo de clubes más importante de la UEFA, ya que ganó la competición tres años seguidos con el Sevilla entre 2014 y 2016, y luego de nuevo con el Villarreal en 2021. Ahora guió a un tercer equipo al título.