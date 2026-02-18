Viejo conocido de los Dodgers firma con los San Diego Padres

Walker Buehler firmó con los San Diego Padres después de que el lanzador derecho pasara las primeras ocho temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con sus archirrivales, Los Ángeles Dodgers.

Buehler se encontraba en el vestuario de los Padres el martes por la mañana tras aceptar un contrato de ligas menores, con una invitación al campamento de entrenamiento de Grandes Ligas.

Walker Buehler discusses why he signed with the Padres, how he views his last few seasons and how it feels to be on the other side of the Padres-Dodgers rivalry: pic.twitter.com/WCEDpeXLnt — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) February 17, 2026

“Sí, se siente un poco raro”, dijo Buehler a los periodistas en Arizona después de ponerse el uniforme marrón y dorado. “Me imagino que hace cinco años se habría sentido mucho más raro, pero este es un juego loco y esta es una gran oportunidad para mí”.

Buehler, de 31 años, dijo que “llegará e intentará encajar en el equipo y contribuir en todo lo que pueda. Soy abridor y quiero serlo, así que estoy aquí para intentar entrar en la rotación”.

Buehler pasó la temporada pasada con Boston Red Sox y Philadelphia Phillies, donde lo contrataron a finales de agosto después de que los Red Sox lo liberaran. Buehler tuvo dificultades en Boston, pero lució lo suficientemente bien durante su breve paso por los Phillies como para despertar el interés de los Padres y otros equipos.

“Lancé bien la pelota allí, y recuperar la velocidad y el lanzamiento ha sido fundamental”, dijo Buehler. “La segunda mitad del año pasado fue relativamente exitosa en comparación con la primera, y hay aspectos que queremos seguir desarrollando”.

Buehler fue seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas y ganó dos Series Mundiales durante sus 10 años en la organización de los Dodgers, siendo un pilar de su rotación cuando estaba sano y, a menudo, luciendo como uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas. Ha tenido un desempeño particularmente bueno contra los Padres en su carrera, con un récord de 7-1, una efectividad de 1.67 y 83 ponches en sus 13 aperturas.

Ganó el tercer juego de la Serie Mundial de 2024, antes de conseguir el salvamento en la victoria definitiva de los Dodgers en el quinto juego en el Yankee Stadium, culminando su regreso a la liga con un emocionante Clásico de Otoño. Se había perdido toda la temporada 2023, y gran parte de la 2024, mientras se recuperaba de su segunda cirugía Tommy John.

Pero esa memorable entrada de relevo en el quinto juego para preservar una victoria de 7-6 sobre los New York Yankees fue su última aparición con los Dodgers, quienes permitieron a Buehler marcharse como agente libre tras un lucrativo contrato con Boston. Tras un año tumultuoso en la División Este, está ansioso por volver a la División Oeste de la Liga Nacional con los Padres, que tienen dos vacantes en su rotación.

“Obviamente, tengo cierta familiaridad con la división, y vivir en el sur de California es algo a lo que mi familia y yo estamos acostumbrados”, dijo Buehler. “Una buena oportunidad para formar parte de un equipo con mucho talento. Tengo muchas ganas de ver qué podemos hacer”.

Nick Pivetta, Joe Musgrove y Michael King ya tienen puestos en la rotación de San Diego. Buehler competirá por los dos últimos puestos con los regresados Randy Vásquez y JP Sears, y los recién fichados Germán Márquez y Griffin Canning.

Buehler dijo que se mudó al Oeste durante la temporada baja para prepararse para otra carrera en las Grandes Ligas, y que “mejoró un poco mi estado físico”.

Buehler dijo que su lanzamiento está volviendo al nivel y la forma en que jugó sus primeras seis temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers antes de la cirugía de codo.

“Mi codo y mi cuerpo han pasado por algunas cosas”, dijo.

Los Padres han estado notablemente ocupados la última semana después de hacer poco durante el invierno para reforzar la plantilla de un equipo que ganó 90 juegos y llegó a la postemporada por cuarta vez en seis años.

El gerente general A.J. Preller fichó al toletero Nick Castellanos junto con Canning y Márquez durante el fin de semana, tras haber fichado a Miguel Andújar una semana antes.

Preller también acordó una extensión de contrato, manteniendo al segundo gerente con más años en las Grandes Ligas con San Diego durante el probable proceso de venta del club.

Buehler tiene un récord de 57-29 con una efectividad de 3.52 y un WHIP de 1.15 en su década en las Grandes Ligas. Ha superado los 150 ponches en tres ocasiones.